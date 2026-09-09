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Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka deklaruar se nuk janë respektuar Kushtetuta, Rregullorja e Punës së Kuvendit dhe vendimet e Gjykatës Supreme.
Hamza tha se si pasojë e kësaj situate, sipas tij, është përmbysur rendi kushtetues dhe vendi ka mbetur pa institucione, transmeton Klankosova.tv.
“Ne e votojmë nënkryetaren e PDK-së. Vendi duhet të ketë institucione, mbi të gjitha për PDK-në, por unë i bindur jam që edhe për Kosovën, data 16 do të jetë jetike”, deklaroi Hamza.
Ai theksoi se të gjitha veprimet e PDK-së do të jenë të orientuara drejt krijimit të institucioneve dhe zhvillimeve që lidhen me datën 16 shtator, datën e shpalljes së aktgjykimit ndaj katërshes së UÇK-së.
“Ne, veprimet tona si PDK, të gjitha që i bëjmë, i bëjmë në favor të datës edhe në lidhje me datën 16”, tha ai.
Duke folur për procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hamza tha se pret një vendim lirues.
“Ne presim me qenë vendim lirues, nuk ka asnjë arsye tjetër. Lufta e UÇK-së ka qenë e drejtë, e pastër për liri dhe luftë e imponuar”, u shpreh kryetari i PDK-së.