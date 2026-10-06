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Kryetari i PDK-së Bedri Hamza, ka thënë se s'do të ketë një takim të dytë me kryeministrin Albin Kurti.
"Po e bëj të qartë, për ne si Partia Demokratike e Kosovës, për Kosovën, për historinë për të ardhmen, ligji është domosdoshmëri. Nuk janë çështje të lidhura ligji dhe presidenti", deklaroi Hamza.
"Presidenti ka koincidu, ka mujt me qenë presidenti në detyrë, i zgjedhur. Dhe pse kështu formë për presidenti. Le të votohet ligji dhe pastaj jemi të hapur të bisedojmë për tema tjera", shtoi kreu i PDK-së.