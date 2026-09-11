Lajmet e fundit
Kreu i PDK-së, Bedri Hamza, pas mosvotimit të Vlora Çitakut për nënkryetare të Kuvendit, është deklaruar për media.
Ai deklaroi se kryeministri në detyrë, Albin Kurti, nuk e ka ndërmend të i dhurojë vendit institucione, transmeton Klankosova.tv.
“Albin Kurti nuk e ka ndërmend vendit me i dhënë institucione”, u shpreh ai.
Pos tjerash, Hamza tha se prej sot, PDK nuk ka asnjë arsye të marrë pjesë në punimet e Kuvendit të Kosovës.
“Ne do ta referojmë dhe do ta dërgojmë lëndën në Kushtetuese”, shtoi ai.