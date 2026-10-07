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Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka komentuar shtrëngimin e duarve me kryeministrin Albin Kurti, dhe kreun e AAK-së, Ramush Haradinaj, pasi mbrëmë arritën të merren vesh për cështjen e Ligjit të Speciales dhe emrin e presidentit.
Para gazetarëve, Hamza tha se me liderët e partive tjera janë kundërshtarë në politikë, por nuk e sheh si formë që populli të polarizohet deri në armiqësi, transmeton Klankosova.tv
“Unë mendoj që komunikimi duhet të ekzistojë. E kam thënë edhe dje, ne do të konkurrojmë me ide e programe, edhe me kritika të bazuara e konstruktive. Ne jemi kundërshtarë politikë, por jo me polarizu popullin, qytetarët e Kosovës deri në armiqësi”, tha Hamza. /Klankosova.tv