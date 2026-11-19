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Ish-kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka folur për vizitën e Jakup Krasniqit në Kosovë.
Pas një takimi që ka pasur me kryeministrin e vendit, Albin Kurti, ku është diskutuar për çështjen e Ligjit për Specialen, Hamza ka thënë se Jakup Krasniqi do të duhej të ishte i lirë dhe i pranishëm në familjen e tij.
Ai ka thënë se Krasniqi ka qenë i burgosur edhe në ish-Jugosllavi vetëm pse ka kërkuar të drejta për popullin e tij, derisa në këtë periudhë, siç ka thënë Hamza, ai po përballet me një proces të padrejtë në Hagë.
“Tash prapë duke u ballafaquar me një proces të padrejtë. Qe 6 vite i paraburgosur, prapë duke u ballafaquar me një proces të mungesës së fakteve dhe provave, por thashthemeve. Dhe, ka ardhur për një gjendje familjare, ku bashkëshortja e tij nuk është mirë me shëndet”, ka thënë Hamza.
Ai ka thënë se është i bindur si secili qytetar i Kosovës është i pajtimit se Jakup Krasniqi është dashur me qenë në shtëpinë dhe në familjen e vet dhe afër bashkëshortës së tij dhe jo në situatat çfarë aktualisht po kalon. /Klankosova.tv