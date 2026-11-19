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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka kritikuar projektbuxhetin për vitin 2027, gjatë diskutimit në Kuvendin e Kosovës, ku po shqyrtohet buxheti për vitin e ardhshëm.
Hamza ka thënë se çdo gjë që është e mirë në kuadër të buxhetit duhet të vlerësohet, por sipas tij, projektbuxheti i propozuar nuk garanton as mirëmbajtjen.
Ai ka vlerësuar se rritja ekonomike prej 3.8 për qind është e pamjaftueshme për t'i adresuar sfidat me të cilat përballet ekonomia e Kosovës.
Sipas tij, vendi përballet me probleme të thella ekonomike, njofton Klankosova.tv
“Ekonomia e Kosovës ka sfida të thella. E para, kemi deficit të lartë tregtar, përkeqësim të deficitit të llogarisë rrjedhëse dhe inflacionin më të lartë krahasuar me të gjitha vendet e rajonit”, ka thënë Hamza.