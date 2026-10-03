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Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, është deklaruar pas takimit me kryeministrin Albin Kurti, duke thënë se palët kanë zhvilluar bisedimet dhe se mbeten edhe disa ditë për të parë nëse mund të arrihet një marrëveshje.
Hamza tha se kërkesa e PDK-së është që ligji për Gjykatën Speciale të miratohet në dy lexime dhe të marrë aprovimin përfundimtar, raporton Klankosova.tv
“Vazhdimisht po e them, kërkesa e PDK-së është aprovimi i ligjit në dy lexime, aprovimi final i ligjit. Pastaj PDK është e gatshme që, në të njëjtën ditë, në seancën e radhës, të bisedojë, të japë zgjidhjen për presidentin dhe të japë votat për presidentin. Bisedat i kemi përfundu. Kemi edhe disa ditë ku kemi mundësi me arrit marrëveshje. Nuk e di a do të ndodhë marrëveshja”, deklaroi Hamza para mediave./Klankosova.tv