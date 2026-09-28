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Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka deklaruar se miratimi i projektligjit për Dhomat e Specializuara në Hagë është prioritet për partinë e tij.
Ai ka theksuar se vetëm pas kalimit të tij janë të hapur për të diskutuar edhe çështje të tjera politike, përfshirë zgjedhjen e presidentit.
Hamza tha se kjo nuk paraqet një kushtëzim, por sipas tij, një nevojë në situatën aktuale.
“Prioritet projektligji për Dhomat e Specializuara… Nëse kalohet ligji, këtë nuk po e them si detyrim, po e them si nevojë, nëse kalohet, jemi të hapur me diskutu temat tjera. Nëse nuk kalohet, nuk kemi temë më të rëndësishme se kjo”, ka theksuar Hamza.
Ai ka bërë të ditur se gjatë takimit të djeshëm me kryeministrin Albin Kurti kanë diskutuar për çështjet aktuale politike, përfshirë projektligjin për Dhomat e Specializuara dhe çështjen e presidentit.
Megjithatë, Hamza tha se në takimin me Kurtin nuk është diskutuar për emra konkretë sa i përket presidentit.