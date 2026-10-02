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Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka mbërritur para pak çastesh në ndërtesën e Qeverisë, ku pritet të zhvillojë takim me kryeministrin Albin Kurti, raporton Klankosova.tv.
Në fokus të diskutimeve pritet të jenë projektligji për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe çështja e zgjedhjes së presidentit.
Kjo pasi afati për zgjedhjen e kreut të shtetit skadon me 6 tetor, përndryshe Kosova shkon sërish në zgjedhje të reja.
Kreu i PDK-së është i shoqëruar nga Rrahman Rama, deputet i kësaj partie. /Klankosova.tv