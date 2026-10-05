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Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka folur në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit ku po trajtohet në lexim të parë ndryshimi i Ligjit për Specialen.
Hamza në fjalën e tij tha se lufta e UÇK-së është luftë e drejtë dhe luftë e popullit.
"Populli i Kosovës për lirin e vet, për shtetin e vet është organizuar përmes UÇK-së dhe e ndihmuar nga NATO dhe vendet demokratike, të botës demokratike është fituar liria dhe ka ardhur pavarësia", tha Hamza.
Kreu i PDK-së pati kritika të ashpra rreth veprimtarisë së Dhomave të Specializuara.
Ai i luti deputetët e Kuvendit të jenë unik dhe të përfundojnë këtë proces që e kanë nisur.