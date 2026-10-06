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Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, së bashku me deputetët e Grupit Parlamentar të PDK-së, po mban konferencë për media në Kuvendin e Kosovës.
Hamza ka kërkuar që Projektligji për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të miratohet në lexim të dytë, duke thënë se nuk ekziston asnjë pengesë për përfundimin e procedurës, njofton Klankosova.tv.
“Ne kërkojmë që ligji të aprovohet. Nuk ka asnjë arsye që ligji mos të aprovohet në lexim të dytë. Ligji ka kaluar të gjitha procedurat, nuk ka as pengesa ligjore, as procedurale”, ka deklaruar Hamza.