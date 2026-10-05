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Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka folur në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, para shqyrtimit të Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Hamza ka deklaruar se në kohën kur është organizuar UÇK-ja, subjektet politike që sot janë pjesë e Kuvendit, përfshirë PDK-në dhe Lëvizjen Vetëvendosje, nuk kanë ekzistuar.
“Kur është organizu UÇK-ja, PDK-ja dhe VV-ja nuk kanë ekzistu fare”, ka thënë Hamza.
Ai i luti deputetët për një qëndrim unik të Projektligjit.
"Nuk është Ligj i PDK-së, nuk është ligj i një partie politike, është ligj që shkon përtej mandatit të një Kuvendi."