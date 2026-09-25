Lajmet e fundit
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza është deklaruar rreth mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit.
Duke iu përgjigjur gazetares së Klan Kosova, Qëndresa Bellagoshi, Hamza bëri të ditur se partia e tij kërkon procedimin e projektligjit për Dhomat e Specializuara, transmeton Klankosova.tv.
“Procedimi i ligjit, konstituimi i komisioneve funksionale. Ne sot do të kërkojmë që ligji të procedohet, normalisht ne e respektojmë vendimin e Gjykatës Kushtetuese dhe normalisht që vendimi i Kushtetues është i qartë”, tha ai.
PDK-ja është deklaruar se nuk do të marrë pjesë në mbledhjen e sotme të Kryesisë së Kuvendit.