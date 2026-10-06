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Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka deklaruar se partia e tij ka më shumë se një emër që mund të propozohet për postin e Presidentit.
Në një konferencë për media, Hamza tha se aktualisht nuk është diskutuar për emra konkretë në tavolinën e bisedimeve.
“Kemi më shumë se një emër, tash varet a do të dakordoheshim për një president politik, apo një president apo presidente e cila ka qenë pjesë e politikës dhe nuk është, apo për një që ka mundur të jetë pjesë udhëheqëse e institucioneve të larta shtetërore dhe ka një përgatitje që mund ta ushtrojë me plot sukses postin e presidentit”.
“Nuk kemi ardhur tek emrat, nuk të pranojë ose me refuzu emra, kur nuk janë biseduar në tavolinë”, u shpreh ai./Klankosova.tv