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Kreu i PDK-së, Bedri Hamza, ka dalë sërish nga salla plenare e Kuvendit.
Ai u pyet nga gazetarët nëse po shkon në takimin e paralajmëruar me kryeministrin, Albin Kurti, por nuk dha asnjë përgjigje.
Ndërkaq, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka kundërshtuar mocionin e PDK-së për shmangien e afateve procedurale për shqyrtimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara. Ajo ka thënë se deputetët duhet të përqendrohen në gjetjen e një marrëveshjeje për zgjedhjen e presidentit./Klankosova.tv