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Hakerët kanë 'avulluar' 6.3 miliardë dollarë nga Binance, bursa më e madhe e kriptomonedhave në botë, në një vjedhje rekord që analistët ia atribuuan Koresë së Veriut dhe thanë se mund të trondisë besimin në asetet dixhitale, raporton Klankosova.tv
Çmimet e kriptomonedhave ranë pas lajmit, ndërsa Binance ndaloi tërheqjet dhe tha se do të mbulonte humbjet.
Rreth gjysma e aseteve të vjedhura u ngrinë shpejt nga emetuesit e stablecoin-eve si Tether, Circle dhe World Liberty Financial i mbështetur nga Trump.
Sipas Reuters, pjesa më e madhe e grabitjes u zhvillua në rreth 20 minuta duke filluar vonë të enjten dhe kishte ngjashmëri me sulmet e mëdha të mëparshme që iu fajësuan Koresë së Veriut, sipas firmave amerikane të analizës së blockchain TRM Labs dhe Chainalysis.
TRM tha se sulmuesit ishin në gjendje të porosisnin portofolet që Binance përdor për të zbrazur në portofolet e kontrolluara nga hakerët, duke pasqyruar një grabitje të vitit 2025 në bursën e kriptomonedhave Bybit, të cilën Byroja Federale e Hetimeve e SHBA-së ia kishte atribuar Phenianit.