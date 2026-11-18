Lajmet e fundit
Demokratët në Dhomën e Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara e kanë nominuar zyrtarisht Hakeem Jeffries për kryetar të kësaj dhome, duke i hapur rrugën që të bëhet ligjvënësi i parë afroamerikan që drejton këtë institucion.
Sipas BBC, Dhoma e Përfaqësuesve do ta zgjedhë kryetarin e ri më 3 janar, kur nis mandati i ri dhe demokratët do të kenë shumicën e ulëseve, transmeton Klankosova.tv.
Sipas të dhënave të publikuara të mërkurën, demokratët pritet të kenë të paktën 257 ulëse në Dhomën e Përfaqësuesve gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa rezultatet në shtatë gara zgjedhore ende nuk janë përcaktuar përfundimisht.
Nëse zgjidhet në këtë post, Jeffries do të bëhet afroamerikani i parë në historinë e ShBA-së që drejton Dhomën e Përfaqësuesve. Ky post është i treti në radhën e pasimit të presidentit amerikan.
Jeffries u rizgjodh të mërkurën si udhëheqës i demokratëve në një votim me dyer të mbyllura. Ai e mban këtë pozitë që nga viti 2023. /Klankosova.tv