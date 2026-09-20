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Protestat në Prishtinë kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale do vazhdojnë edhe sonte, ndërsa sipas organizatorit, Çlirim Hajrizi, numri i pjesëmarrësve po rritet çdo ditë.
Hajrizi tha se protestave po u bashkohen vazhdimisht ish-ushtarë të UÇK-së, familjarë të dëshmorëve, artistë dhe qytetarë të rinj.
“Sonte nuk besoj që ka me ndryshu kurrgjë përveç numrit të pjesëmarrësve, i cili po ndryshon çdo ditë. Po rritemi çdo ditë e më shumë. Po na bashkohen çdo ditë ushtarët e UÇK-së, familjarë të dëshmorëve, njerëz me influencë në Kosovë, artistë të ndryshëm”, tha Hajrizi mbrëmë në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova.