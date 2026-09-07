Lajmet e fundit
Gjatë ditës së djeshme në disa media spanjolle janë publikuar pamjet, teksa disa "skifterë" janë futur brenda shtëpisë së influencerës së njohur Rocío Osorno.
Kamerat e sigurisë kapën momentin teksa ata "bastisnin" shtëpinë e saj.
Aty dëgjohen duke folur në shqip:
Ej..na këtë merre këtë
Ku ta çoj??
Hajde të ikim o burr...
Jena keq këtu…
Na q*ve nanën…
Influencerja spanjolle me këtë rast u shpreh e shokuar me veprimet e "mysafirëve të paftuar".
Ajo tha se kur i pa pamjet, nisi të bërtiste për t'i lajmëruar familjarët.
Pamjet mund t'i shikoni KËTU.