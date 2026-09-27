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Sonte pritet një përballje spektakolare në UEFA Nations League, teksa Norvegjia dhe Portugalia zbresin në fushë në një duel ku vëmendjen kryesore e marrin dy yje të futbollit botëror, Erling Haaland dhe Cristiano Ronaldo.
Norvegjia vjen pas fitores 3-2 ndaj Danimarkës, ku Haaland shënoi dy gola, ndërsa Portugalia e nisi garën me fitore 1-0 ndaj Uellsit.
Të dyja skuadrat kanë nga 3 pikë dhe synojnë një tjetër rezultat pozitiv.
Ndeshja nis në ora 20:45, në stadiumin Ullevaal në Oslo, dhe mund ta ndiqni në ART Motion Sport 1.