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Një mosmarrëveshje për publicitet ka shpërthyer pas Kupës së Botës. Mediat norvegjeze raportojnë se superylli Erling Haaland (26) ka paditur linjën ajrore Norwegian. Sipas Gjykatës Administrative, padia pretendon shkelje të ligjit të reklamave. Gazeta citon avokatin e Haaland, Thomas Hagen: "Mund të konfirmojmë se kemi ngritur një padi kundër Norwegian Air Shuttle ASA në emër të York Promotions Ltd. dhe Erling Braut Haaland."
Hagen shpjegoi se çështja ka të bëjë me atë që ai e konsideron përdorim të paligjshëm të markës tregtare të Haaland nga Norwegian në marketingun e biletave të avionit për Kupën e Botës FIFA. Sipas Gjykatës Administrative, orari i Gjykatës së Qarkut të Oslos tregon gjithashtu se Haaland dhe kompania e tij britanike janë planifikuar të kenë një seancë dëgjimore me linjën ajrore të premten, më 9 tetor. Ky thuhet se është një takim planifikimi, shkruan Bild.de, transmeton klankosova.tv.
Nuk dihet saktësisht se për cilat postime bëhet fjalë. Megjithatë, mediat norvegjeze kanë zbuluar se një postim është zhdukur nga profili i linjës ajrore në Instagram. Postimi shkruante: "Nuk jemi dukur kurrë kaq norvegjezë". Gërsheti i famshëm i Haaland ishte futur dixhitalisht në një foto të një avioni norvegjez.
Eivind Hammer Myhre, zëdhënës i Norwegian, konfirmoi për VG se kompania kishte marrë padinë. Ai tha: "Është e vërtetë që kemi marrë një padi që nuk e kuptojmë."
Ai vazhdoi: "Si pothuajse e gjithë Norvegjia, ne e mbështetëm ekipin kombëtar këtë verë me disa postime spontane bazuar në trendet në mediat sociale".
Është për të ardhur keq që brohoritjet u pritën me një padi. "Por shpresojmë për një dialog të arsyeshëm në mënyrë që të mund të vazhdojmë të brohorasim për heronjtë tanë të përbashkët sportivë në të ardhmen." Norvegjezët kishin arritur në mënyrë spektakolare në çerekfinalet e Kupës së Botës , ku u eliminuan nga turneu nga Anglia e Tuchel.