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Haakon VIII është betuar të martën para parlamentit norvegjez, duke marrë zyrtarisht detyrën e mbretit të Norvegjisë.
Gjatë ceremonisë në parlamentin norvegjez, Storting, Haakon u zotua se do ta qeverisë vendin në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Norvegjisë.
“Premtoj dhe betohem se do ta qeveris Mbretërinë e Norvegjisë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e saj”, deklaroi ai.
Haakon, 53 vjeç, u bë mbret pas vdekjes së babait të tij, Harald V, më 28 gusht, në moshën 89-vjeçare. Ai ka zgjedhur edhe moton mbretërore “Gjithçka për Norvegjinë”, e njëjtë me atë të stërgjyshit të tij, Haakon VII.
Në Norvegji nuk zhvillohet kurorëzim formal, pasi kjo traditë u shfuqizua në vitin 1908, megjithatë, mbreti i ri mund të zhvillojë më vonë një ceremoni shugurimi në Katedralen Nidaros në Trondheim.