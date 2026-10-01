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Kompania ajrore indiane SpiceJet ka vlerësuar publikisht guximin e kapitenit Smit Machchhar, i cili dyshohet se u sulmua me thikë nga bashkëpiloti gjatë një fluturimi të flydubai.
SpiceJet shprehu mbështetjen e saj për Machchhar dhe i uroi atij një shërim të plotë dhe të shpejtë.
“Lutjet tona të sinqerta dhe respekti ynë më i thellë shkojnë për kapitenin Smit Machchhar për guximin e tij heroik në bordin e fluturimit FZ1073 të flydubai. Heroizmi juaj shpëtoi jetë të panumërta sot”, thuhet në reagimin e kompanisë, raporton The Economic Times, transmeton Klankosova.tv.
SpiceJet shtoi se veprimet e pilotit përfaqësojnë vlerat që kompania synon të promovojë.
“Guximi dhe veprimet e tij vetëmohuese janë një mishërim i vërtetë i vlerave që ne çmojmë në SpiceJet. Familja e tij në SpiceJet i bashkohet miliona njerëzve në Indi dhe në mbarë botën që i urojnë një shërim të plotë dhe të shpejtë. Për ne të gjithë, ju jeni një hero”, deklaroi kompania.
Machchhar kishte punuar për më shumë se 11 vjet në SpiceJet, përpara se t’i bashkohej flydubai në vitin 2022. Sipas të dhënave të cituara nga PTI, ai ka më shumë se 13 vjet përvojë në fluturimet komerciale dhe mbi 9,500 orë fluturimi.
Edhe ish-shefi i tij, Ajay Singh, kryetar dhe drejtor menaxhues i SpiceJet, vlerësoi publikisht veprimet e pilotit.
Singh tha se e gjithë India, së bashku me familjen e SpiceJet, është krenare për guximin e treguar nga Machchhar gjatë incidentit në ajër.