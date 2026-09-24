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Policia dhe Prokuroria kanë ndalur të hënën punën në kompaninë “Bardhi-SG” në Samadrexhë të Suharekës, me pretendimin se një pajisje po përdorej pa lejen përkatëse.
Gjatë aksionit janë arrestuar dy punëtorë, të cilët janë dërguar në mbajtje për 48 orë.
Avokati i kompanisë, Skender Musa, e ka kundërshtuar ndalimin e veprimtarisë, duke pretenduar se kompania ka operuar prej vitesh me dokumentacion dhe se mungesa e disa lejeve është pasojë e vonesave institucionale.
Sipas tij, dy makineri në vlerë prej rreth 500 mijë eurosh janë bllokuar dhe një numër punëtorësh kanë mbetur pa punë.
Në anën tjetër, Ministria e Mjedisit ka thënë se operatori nuk ka dorëzuar dëshmi për leje të veçanta për separim nga KPMM-ja brenda afatit 30-ditor.
Prokuroria në Prizren ka konfirmuar se operatorit i është ndaluar puna në thërrmimin e gurit gëlqeror, pasi nuk ishte pajisur me vazhdimin e lejes mjedisore.