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Te familja e heroit, Afrim Bunjaku në Samadrexhë të Vushtrrisë për vizitë shkuan tre bijtë e çlirimtarëve që po mbahen në Hagë.
Ata dëgjuan detaje të telefonatës që para tre vjetësh e kishte bërë ish presidenti, Hashim Thaçi nga vendi ku po qëndron sot.
Nikoqirët, dy djemtë e heroit, mysafirët i pritën me bluza në mbështetje të UÇK-së.
Ndërkaq, emri i babait të tyre do të qëndrojë për shekuj i gdhendur në obeliskun tek vendi ku Afrim Bunjaku humbi jetën, gurthemelin e të cilit e vendosi djali i tij i vogël.
Këtë 24 shtator tek varri i Afrim Bunjakut u vendosen edhe kurora lulesh.