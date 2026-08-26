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Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka pritur në një takim lamtumirës ambasadorin e Francës në Kosovë, Olivier Guerot, me rastin e përfundimit të mandatit të tij diplomatik në vend.
Gjatë takimit, Abdixhiku shprehu mirënjohjen për bashkëpunimin dhe marrëdhëniet e afërta të ndërtuara ndërmjet LDK-së, institucioneve të Kosovës dhe Ambasadës së Francës gjatë mandatit të ambasadorit Guerot.
Ai vlerësoi angazhimin e ambasadorit në forcimin e marrëdhënieve Kosovë-Francë dhe kontributin e tij në avancimin e bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët.
Sipas njoftimit të LDK-së, gjatë takimit u diskutua edhe për zhvillimet aktuale politike në Kosovë, me theks në funksionimin e institucioneve demokratike, stabilitetin politik dhe perspektivën evropiane të vendit.
"Kryetari Abdixhiku vlerësoi se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Francës janë të ndërtuara mbi miqësi, partneritet dhe interesa të përbashkëta, duke shprehur bindjen se këto marrëdhënie do të vazhdojnë të thellohen edhe në të ardhmen.
Në fund të takimit, kryetari Abdixhiku i uroi ambasadorit Guerot suksese të mëtejshme në angazhimet e tij profesionale dhe personale, duke e falënderuar për kontributin e tij gjatë shërbimit diplomatik në Kosovë", theksohet më tej në njoftimin për takim, transmeton Klankosova.tv.