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Matteo Guendouzi dhe Mason Greenwood mund të përballen me masa disiplinore nga UEFA pas përleshjes që shpërtheu pas përfundimit të ndeshjes Lyon–Fenerbahçe në Champions League.
UEFA ka hapur hetim për incidentet e ndodhura pas vërshëllimës së fundit, ku u përfshinë lojtarë dhe pjesëtarë të stafit të të dyja skuadrave.
Guendouzi ishte në qendër të tensioneve pas festimit provokues përpara tifozëve të Lyonit, ndërsa më pas situata degjeneroi në përleshje.
Greenwood gjithashtu mund të jetë subjekt i procedurës disiplinore, ndërsa UEFA pritet të vendosë për sanksionet pas përfundimit të hetimit.