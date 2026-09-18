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Kreu i OVL-UÇK-së, Hysni Gucati, ka deklaruar se ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, ka dorëzuar dokumentacion në Gjykatën Speciale në Hagë.
Këtë deklaratë Gucati e bëri gjatë protestës së organizuar nga OVL-UÇK në Prishtinë, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, të cilët janë dënuar nga Gjykata Speciale në Hagë.
Gucati i bëri thirrje kryeministrit Albin Kurti që ta përjashtojë Gërvallën nga Qeveria.
“Ne e dimë se Donika Gërvalla ka dorëzuar dokumentacion në Hagë. Ne i themi Albin Kurtit që, nga sot, t’i përjashtojë këta njerëz nga Qeveria. Mos i lini në Qeveri njerëzit që bashkëpunojnë me armikun. Këta janë njerëz të kombit tim”, tha Gucati. /Klankosova.tv