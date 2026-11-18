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Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hysni Gucati, ka reaguar pas vizitës së Jakup Krasniqit në familjen e tij në Kosovë.
Gucati e ka quajtur turp që Krasniqit nuk i është lejuar të vizitojë as vëllanë e tij dhe askë tjetër jashtë familjes së ngushtë.
“Ka dhimbje që nuk shkruhen dot me fjalë, por ka të vërteta që britma e ndërgjegjes nuk guxon t'i heshtë. Është më se e rëndë, është turp i kohës dhe padrejtësi therëse të shohësh një njeri si Baca Jakup Krasniqi burrin e dijes, të pushkës, të pendës dhe të burrërisë të mos jetë i lirë në tokën e tij, pranë vatrës që e fali të tërën për këtë liri që sot gëzojmë. Të mos i lejohet të takojë lirisht as vëllain e tij në vendin për të cilin ai fali rininë, djersën dhe çdo grimë të jetës. Cila drejtësi njerëzore apo ndërkombëtare e arsyeton këtë mizori shpirtërore?”, ka shkruar Gucati.
Ai ka thënë se bashkëshortja e Krasniqit ka bartur mbi supet e saj të gjithë stuhitë e historisë.
“Në krah të tij, e fortë si Kulla e Llapushnikut, qëndron Zonja Sevidije një grua fisnike, simbol i qëndresës madhështore, e cila bashkë me Bacën Jakup ka bartur mbi supe stuhitë më të rënda të historisë sonë më të re, Sevdijes i urojm shërim sa me të shpejt, duke e pritur bacen Jakup në liri e fortë me shëndet si çdo herë. Ata që dhanë gjithçka nga jeta e tyre për lirinë e Kosovës, sot përballen me një cinizëm të pashpirt që u mohon edhe ngrohtësinë më elementare familjare.”, ka thënë ai.
Kreu i veteranëve ka thënë se Jakup Krasniqi ka hyrë në histori si burrë shteti e idealist i pastër.
“Prangat fizike nuk mund ta errësojnë dot pastërtinë e rrugës së tij, por dënimi më i madh nuk i bëhet atij i bëhet vetë ndërgjegjes sonë kolektive, nëse heshtim përpara këtij persekutimi. Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar, por krenaria dhe dinjiteti i Bacës Jakup dhe Zonjës Sevidije nuk gjunjëzohen kurrë. Liri për shtyllat e kombit!”, përfundon shkrimi i tij. /Klankosova.tv