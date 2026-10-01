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Kryetari i OVL-UÇK, Hysni Gucati tha se me organizimin e protestave në kundërshtim të vendimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së po tentohet t'i tregohet ndërkombëtarëve që populli nuk e pranon atë aktgjykim.
Ai tha se deputetët e Kuvendit të Kosovës duhet të unifikohen për të proceduar ligjin për Dhomat e Specializuara.
"Ne po tentojmë me i tregu ndërkombëtarëve që nuk e pranojmë këtë venidm të padrejtë. Nuk pajtohemi me këtë vendim, është protestë gjithëpopullore dhe tjerat protesta nuk besoj që duhet të kalojë kaq lehtë. Qeveria dhe Parlamenti duhet të ulen dhe ta procedojnë ligjin për Dhomat e Specializuara sepse ditët po shkojnë, i bëjmë thirrje deputetëve që të marrin një vendim të mirë për qytetarët e Kosovës. Kauza jonë është që ata të dalin të lirë sa më shpejt", tha ai.