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Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së Hysni Gucati, ka deklaruar se në Parlament duhet të jenë 100 vota, për shkak se aty janë 100 shqiptarë.
Gucati bëri thirrje për unifikim të shqiptarëve.
"Deputetët tonë, të të gjitha partive shqiptare të jenë të unifikuar dhe të kalojnë ligjin bashkarisht. JO me i marrë 91 vota, por 100 vota duhet me i marrë", deklaroi Gucati për Klan Kosovën.
"Jemi 100 shqiptarë, 100 vota e jo të ndahen se është turp ata që mendojnë të ndahen. O sot o kurrë se kauza është shumë e madhe", deklaroi Gucati.
Sot, deputetët e Kuvendit të Kosovës i dhanë pro 91 vota në lexim të parë ndryshimit të Ligjit për Specialen.