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Pas trembëdhjetë viteve, seria e famshme e video-lojërave GTA, gjatë ditës së sotme pritet të lansojë versionin e gjashtë.
Përderisa fansat e videolojës së krijuar nga kompania Rockstar Games presin të grabisin vetura dhe biznese në qytetin fiktiv të Floridës, të dhënat e para nga kompania e inteligjencës së tregut, Sensor Tower, tregojnë se porositë paraprake kanë kaluar shifrën prej 1.5 miliard dollarësh.
Shkalla e interesimit për GTA VI është e pakrahasueshme me atë të lansimeve të tjera të mëdha të viteve të fundit. /Klankosova.tv