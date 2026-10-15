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Përfaqësuesit partiakë do të jenë pjesë e trupës që do ta formulojë strategjinë shtetërore për procedurat e apelit në Hagë.
Para se të themelohet ky grup, që do kryesohet nga zëvendëskryeministri Glauk Konjufca, kryeministri Albin Kurti u njoftua se pati takim me kreun e Partisë Demokratike, raporton Klan Kosova.
Për punët në dobi të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare që u dënuan në Hagë nga shkalla e parë, mund të llogaritet edhe në Aleancën, anise çka po bëhet nuk iu duket boll.
Krahas kësaj, gjatë së enjtes edhe kryekuvendarja Albulena Haxhiu dërgoi në presidencë ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara, që u votuan më 6 tetor.
Projektligji u konfirmua se u pranua edhe nga Presidenca.
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