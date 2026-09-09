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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Përparim Gruda, ka folur pas seancës konstituive.
Gruda tha para mediave se PDK-ja do t'i votonte nënkryetarët në çfarëdo forme nëse VV-ja do të garantonte se kuvendi do të konstituohej.
Ai theksoi se vendi është para një momenti historik, 16 shtatorit kur pritet edhe shpallja e verdiktit ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
"Vazhdon bllokada në Kuvendin e Kosovës. Ka ardhur sot partia që i ka fituar zgjedhjet për një lojë të radhës politike. Po e them këtu qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës që nuk na u la ta themi. PDK voton nënkryetarë të Kuvendit çfarëdo forme qoftë... nga një, nga dy, nga tre... nga pesë. Me votë të fshehtë, me votë të hapur qyshdo qoftë PDK-ja do t'i votonte, nëse VV-ja do të siguronte se do ta konstituonte Kuvendin. Pra, nëse VV-ja i garanton popullit të Kosovës se do ta konstituonte Kuvendin sot, PDK-ja voton çdo formë, çdo procedurë, sepse është një moment historik, është ngjarje e 16 shtatorit", tha ai.
Sipas tij, Vetëvendosje nuk e ka për qëllim konstituimin e Kuvendit, por pengimin e saj.