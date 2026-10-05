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Deputeti i PDK-së, Përparim Gruda, ka deklaruar nga Kuvendi se Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara parasheh disa ndryshime që, sipas tij, janë të rëndësishme.
“Ligji parashikon disa ndryshime që mendojmë se janë të rëndësishme. E para, mundësinë që Kuvendi të kontraktojë organizata ndërkombëtare, universitete dhe institute për të mbikëqyrur punën e Dhomave të Specializuara, përkatësisht të Apelit”, ka deklaruar Gruda nga foltorja, transmeton Klankosova.tv.
Ai ka theksuar rëndësinë e transparencës në funksionimin e institucioneve demokratike.
“Mungesa e transparencës është e papranueshme në çdo sistem demokratik, veçanërisht kur vendosja për një çështje nuk ka të bëjë vetëm me fatin individual, por, siç shihet, edhe me historinë e një kombi”, ka thënë deputeti i PDK-së.
Gruda u bëri thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që ta votojnë këtë Projektligj në lexim të parë./Klankosova.tv