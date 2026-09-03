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Deputeti i PDK-së, Përparim Gruda nga foltorja e Kuvendit të Kosovës ka akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje se ka vetëm një qëllim, e që sipas tij është bllokimi i Kosovës.
Ai tha se kur VV nuk e kishte shumicën për të zgjedhur kryeparlamentarin, shkonte çdo ditë në Kuvend për të propozuar një emër, ndërsa sot kur i ka, siç thotë ai, nuk paraqitet fare në Parlament, transmeton Klankosova.tv.
“Kushtetuta e Republikës së Kosovës është akti më i lartë dhe ashtu duhet mbetur, prandaj ne kemi ardhur sërish në vazhdimin e seancës konstituive për të shprehur qëndrimet tona. Të gjithë kemi qenë dëshmitarë përgjatë vitit 2025 të një bllokade të paparë në këtë Kuvend, ku partia që nuk kishte shumicën për ta zgjedhur kryetarin e Kuvendit, vinte dhe propozonte çdo 48 orë. Sot të nderuar qytetarë, partia që ka shumicën, nuk vjen në Kuvend. Logjika është e njëjtë, me e blloku Kosovën”, u shpreh Gruda.
Ai tha se është përmbysur rendi kushtetues.