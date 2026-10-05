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Propozuesi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara, Përparim Gruda, ka marrë fjalën në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit, e cila tashmë ka nisur.
Gruda, në emër të grupit parlamentar të PDK-së, paraqiti përmbledhjen e Projektligjit, duke thënë se për publikun në Kosovë është e njohur historia e Gjykatës Speciale në Hagë.
Siç tha ai, Gjykata Speciale u themelua mbi pretendimet e raportit të Dick Martyt, ndërsa proceset gjyqësore ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë, sipas tij, nuk kanë vërtetuar pretendimet për trafikim të organeve.
Ai tha se Projektligji nuk ia heq Gjykatës Speciale të drejtën për të vazhduar hetimet lidhur me pretendimet për trafikim të organeve, por synon të heqë një pjesë të juridiksionit të saj që lidhet me krimet e luftës.
“Për gjithë opinionin publik të Kosovës është e njohur historia e Gjykatës Speciale në Hagë. Ajo u themelua mbi pretendimet e raportit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, të paraqitur nga Dick Marty, që në thelb kishte akuza për trafikim të organeve nga UÇK-ja. Procesi gjashtëvjeçar i gjykimit të krerëve të UÇK-së në Hagë, akuzat dhe vendimet e shkallës së parë, nuk e kanë vërtetuar... se kishte trafikim të organeve. Ky ligj nuk ia heq të drejtën Gjykatës Speciale për të vazhduar hetimin e akuzës për trafikim të organeve, por ky ligj bën vetëm një gjë, e heq një pjesë të juridiksionit të Gjykatës Speciale, atë që ka të bëjë me krimet e luftës”, tha ai.
Sipas tij, Gjykata Speciale do të vazhdojë të ekzistojë për qëllimet për të cilat është themeluar, përfshirë hetimin e pretendimeve për trafikim të organeve. /Klankosova.tv