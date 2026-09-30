Lajmet e fundit
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Përparim Gruda, ka thënë se Kuvendi i Kosovës nuk duhet të qëndrojë pa vepruar lidhur me Gjykatën Speciale në Hagë.
Gruda, këto komente i bëri në Komisionin për Legjislacion, duke theksuar se nuk dëshiron të bëjë debat politik për këtë çështje.
“Ne nuk mund të lejojmë që tre apo katër gjyqtarë atje në Hagë të na e përlyejnë historinë kështu, dhe ne si ligjvënës të mos marrim asnjë akt”, tha Gruda.
Ai u shpreh se ata që thonë se Kuvendi i Kosovës nuk mund të bëjë asgjë lidhur me Specialen, sipas tij, po i ikin përgjegjësisë, njofton Klankosova.tv.
“Kushdo që thotë se Kuvendi i Kosovës s’mund të bëjë kurrgjë, vetëm po i ik përgjegjësisë. Kuvendi i Kosovës është organi që e ka themeluar Gjykatën Speciale. Kuvendi i Kosovës mund ta zhbëjë Gjykatën Speciale, t’ia ndryshojë juridiksionin ashtu siç po themi ne”, deklaroi Gruda.