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Një grua shtatzënë është nxjerrë nga rrënojat e një ndërtese që u shemb në Brooklyn të New Yorkut.
Bashkëshorti i saj e ka dhënë lajmin, nën emocione.
"Ajo është gjallë. Jam shumë i lumtur." - dëgjohet ai, raporton CNN.
Ekipet e emergjencës kanë ndërhyrë në vendin e ngjarjes, ku po zhvillohen operacionet e kërkim-shpëtimit pas shembjes së objektit, transmeton Klankosova.tv
Sipas raportimeve, gruaja u nxor nga rrënojat, ndërsa ende nuk ka detaje të konfirmuara për gjendjen e saj shëndetësore.
Të paktën tetë persona kanë humbur jetën nga ky incident i rëndë. /Klankosova.tv