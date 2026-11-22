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Një rast i rëndë i dhunës në familje është raportuar të ketë ndodhur gjatë së shtunës, në Gjakovë
Sipas raportit policor, gruaja kishte ikur nga shtëpia e burrit për shkak të dhunës sistematike nga ai, duke u vendosur te shtëpia e axhës së saj.
Më pas, siç thuhet në raportin 24-orësh, burri kishte shkuar te ajo duke tentuar të bisedojë, ku më pas e ka sulmuar me thikë axhën e saj.
“Gjakovë / 21.11.2026 – 02:10. I dyshuari m/k dyshohet se kishte shkuar të bisedon me gruan e tij viktimën f/k në shtëpinë e axhës së gruas, e cila kishte ikur nga dhuna sistematike e tij, dhe më pas i dyshuari kishte sulmuar me thikë axhën e gruas viktimën m/k. I dyshuar dhe viktima kanë pranuar tretman mjekësor.”, thuhet në raportin 24-orësh.
Sipas raportit, i dyshuari është arrestuar, nga i cili janë konfiskuar tri thika dhe i njëjti me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. /Klankosova.tv