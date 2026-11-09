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Një person është arrestuar në Gjakovë nën dyshimin për dhunë ndaj bashkëshortes.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë, viktima ka refuzuar strehimin dhe ka thënë se ndjehet e sigurt në banesën e saj.
“Gjakovë / 08.11.2026 – 11:30. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar nën dyshimin se i njëjti ka kryer veprën e lartcekur ndaj viktimës femër kosovare. Viktima nuk ka lëndime dhe ka refuzuar strehimin, ndërsa ka deklaruar se ndjehet e sigurt në banesën e saj.”, thuhet në raportin 24-orësh.
Sipas njoftimit, i dyshuari, pas intervistimit, me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje.