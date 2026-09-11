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Një grua është ndaluar nga Policia e Kosovës në Pejë pasi dyshohet se ishte larguar nga shtëpia duke mbajtur me vete një mjet të mprehtë, përkatësisht thikë.
Rasti është raportuar më 10 shtator, rreth orës 13:03, në rrugën “Adem Jashari” në Pejë.
Sipas Policisë, e dyshuara kosovare është ndaluar, ndërsa nga ajo është konfiskuar thika.
Me vendim të prokurorit, e dyshuara është liruar dhe rasti do të vazhdojë të trajtohet në procedurë të rregullt.
"Rr. Adem Jashari, Pejë / 10.09.2026 – 13:03. Është raportuar se dyshuara femër kosovare është larguar nga shtëpia nën posedim të një mjeti të mprehtë/thikë. Lidhur me rastin e dyshuara është ndaluar dhe nga e njëjta është konfiskuar mjeti, dhe me vendim të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt".