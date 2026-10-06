Lajmet e fundit
Një grua, shtetase e Kosovës, është gjetur pa shenja jete në Podujevë, më 4 tetor rreth orës 18:30.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore, ndërsa me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
"Është raportuar se është gjetur pa shenja jete viktima femër kosovare. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë dërgohet në IML për obduksion", thuhet në raportin e policisë./Klankosova.tv