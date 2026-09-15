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Bashkëshortja e Rexhep Selimit, deputetja Shqipe Mehmeti Selimi ndodhet në Hagë, kur kanë mbetur pak orë deri në shpalljen e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Ajo dhe familjarë të tjerë që nga dje kanë nisur t’i kryejnë vizitat e fundit para se të jepet verdikti nga katërshja e gjykatësve të Speciales dhe gjithashtu atje ta presin shpalljen e aktgjykimit.
Nga Haga, Shqipe Mehmeti Selimi ka shkruar në rrjetin social Facebook, duke u shprehur e bindur se do të jetë beteja e fundit për fitore.
“Nga beteja në betejë. Sa më të fortë në beteja, aq më të bindur për fitoren në fund”, ka shkruar ajo. /Klankosova.tv