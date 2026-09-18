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Familja Begu dhe Brovina kanë njoftuar për ceremoninë e varrimit të veprimtares, poetes, mjekes Flora Brovina, e cila do të mbahet sot.
Sipas njoftimit, ceremonia përkujtimore në nder të saj do të nisë në orën 10:00, në Sallën e Kuqe të Pallatit të Rinisë.
Më pas, nga ora 11:30 deri në 14:30, do të mbahen homazhe në Hollin e Kuvendit të Kosovës.
Varrimi do të bëhet në orën 16:00, në Varrezat e Qytetit, Dragodan.
Familja ka njoftuar gjithashtu se e pamja do të mbahet të shtunën dhe të dielën, më 19 dhe 20 shtator,
“Me dhimbje dhe respekt”, thuhet në njoftimin e familjes, transmeton Klankosova.tv.