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Një grua dyshohet se është sulmuar fizikisht nga partneri i saj në Vushtrri.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, viktima ka deklaruar se fillimisht ishte sulmuar me një mjet të fortë nga i dyshuar, më pas, i dyshuari kishte shtënë dy herë me armë zjarri, një herë në ajër dhe një herë në drejtim të këmbëve të saj.
Viktima fillimisht është dërguar për trajtim mjekësor në Emergjencën e Vushtrrisë, e më pas është transferuar në QKUK në Prishtinë.
Me urdhër të prokurorit, policia ka bastisur shtëpinë e të dyshuarit, ku janë gjetur tre fishekë të kalibrave të ndryshëm dhe dy karikatorë të zbrazët të armës së gjatë.
I dyshuari është arrestuar dhe, pas intervistimit, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.