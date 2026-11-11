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Rreth katër milionë punëtorë në Spanjë iu bashkuan të mërkurën një greve të përgjithshme, bëjnë të ditur sindikatat, duke sfiduar edhe motin e keq për të organizuar protesta kundër krizës së përballueshmërisë së banesave, vetëm më pak se tri javë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, transmeton klankosova.tv
Kjo është greva e parë e përgjithshme në Spanjë që nga viti 2012, kur punëtorët ndërprenë punën në shenjë proteste kundër masave shtrënguese ekonomike, gjatë krizës së borxhit në eurozonë.
Sipas Reuters, protesta mbështetet nga dy sindikatat më të mëdha të vendit, UGT dhe CCOO, të cilat përfaqësojnë më shumë se një milion punëtorë, si dhe nga shoqatat e qiramarrësve, të cilat kundërshtojnë rritjen e vazhdueshme të qirave dhe dëbimet nga banesat.
Sindikatat e kanë cilësuar grevën si të suksesshme, ndonëse pjesëmarrja nuk ishte e njëjtë në të gjitha rajonet e Spanjës. Mbështetja më e madhe u regjistrua në zonat bregdetare, ku kriza e banesave dhe rritja e çmimeve të qirave kanë goditur më rëndë qytetarët.