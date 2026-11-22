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Një protestë kombëtare e organizuar nga tri sindikatat kryesore në Belgjikë pritet të shkaktojë ndërprerje të konsiderueshme në transportin ajror dhe atë publik, më 23 nëntor.
Pothuajse të gjitha fluturimet komerciale drejt dhe nga Belgjika janë planifikuar të anulohen për të hënën.
Kjo pasi ofruesi i kontrollit të trafikut ajror Skeyes njoftoi se pjesëmarrja e stafit në një demonstratë kombëtare sindikale do ta pengojë atë të garantojë trafik ajror të rregullt të sigurt midis orës 07:00 dhe 21:00 me orën lokale.
Ndërsa, shërbimet minimale thelbësore për fluturimet emergjente dhe kritike për sigurinë do të mbeten funksionale, Aeroporti i Brukselit pret që shumica e fluturimeve të tij të anulohen.
Veprimi përkon me një protestë masive kundër masave të kursimeve të qeverisë federale dhe një afat mbretëror për kryeministrin Bart De Wever për të zgjidhur një ngërç mbi një rregullim buxhetor prej 10 miliardë eurosh, raporton BrusselsMorning.
"Nivelet e parashikuara të stafit nuk do të lejojnë që trajtimi i sigurt i trafikut ajror të rregullt të garantohet gjatë kësaj periudhe. Prandaj, Skeyes është e detyruar të pezullojë përkohësisht shërbimet përkatëse," njoftoi kompania.
Skeyes sqaroi se shërbimet minimale thelbësore të nevojshme për emergjenca dhe fluturime të tjera kritike për sigurinë do të mbeten të disponueshme gjatë gjithë ditës.