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Qarkullimi i trenave në Kosovë pritet të ndërpritet sot, për shkak të grevës së paralajmëruar nga organizatat sindikale të Infrakos.
Ndërmarrja Trainkos ka njoftuar se treni nr. 4201, i cili niset nga Prishtina në orën 07:50, do të ndalojë në Fushë-Kosovë, pasi Infrakos pritet të ndërpresë ofrimin e shërbimeve infrastrukturore në orën 08:00.
Sipas njoftimit, pas këtij treni, të gjitha linjat e tjera do të pezullohen deri në normalizimin e situatës.
Trainkos ka kërkuar mirëkuptim nga udhëtarët, duke theksuar se shërbimet e transportit hekurudhor do të rikthehen sapo të krijohen kushtet.
“Për çdo ndryshim tjetër do t’ju njoftojmë me kohë”, thuhet në njoftimin e ndërmarrjes.
Punëtorët e Infrakos kishin paralajmëruar grevën gjatë protestës së 26 tetorit, të mbajtur para stacionit hekurudhor në Fushë-Kosovë.
Ata kërkojnë indeksimin e pagave, përmirësimin e kushteve të punës dhe rritjen e sigurisë, duke akuzuar bordin dhe menaxhmentin për mosplotësimin e kërkesave të tyre.