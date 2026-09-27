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Greqia ka marrë një pikë të madhe ndaj Gjermanisë në Nations League, në një ndeshje që përfundoi 0-1.
Dimitrios Kourbelis shënoi golin e vetëm të takimit, duke i dhënë Greqisë fitoren historike ndaj Gjermanisë.
Kjo ishte fitorja e parë në histori e Greqisë përballë Gjermanisë, pas plot 46 vitesh nga përballja e parë mes dy kombëtareve.
Një sukses i veçantë për grekët, që i japin kështu një tjetër dimension historisë së tyre në përballjet me një prej kombëtareve më të mëdha të Evropës.